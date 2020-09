Carvalhal. “Quem joga assim, em 20 jogos é capaz de perder um e foi este"

O treinador do Sp. Braga está “acima de triste” com a derrota, em casa, contra o Santa Clara, mas não preocupado.

"Eu já ficaria bastante triste com o empate, evidentemente que a derrota é qualquer coisa acima de triste. Um jogo com muitas oportunidades de golo, seis ou sete. Um golo também invalidado, que é discutível”, referiu Carlos Carvalhal.

Em declarações à Sporttv, o técnico arsenalista resumiu a partida: “Uma primeira parte que não foi muito boa da nossa parte, extremamente intranquila. Uma segunda parte que só se jogou no meio-campo ofensiva, com várias oportunidades, bolas nos postes”.

Carvalhal considera que “o caminho da nossa equipa tem de ser o que fizemos na segunda parte e esperar que a sorte venha para no nosso lado".

Os guerreiros do Minho estão com duas derrotas na I Liga, mas o técnico garante que não está, “de forma alguma, desiludido com os jogadores, que foram bravos, mas estou desapontado com o resultado”.

“Estaria preocupado se tivéssemos feito uma exibição nos 90 minutos igual à primeira parte. Assim, acho que, quem joga assim, em 20 jogos é capaz de perder um e foi este", concluiu.

O Santa Clara venceu por 1-0, golo de Thiago Santana.