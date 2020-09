Lille vence Nantes e lidera campeonato à condição

O Lille recebeu e venceu o Nantes, esta sexta-feira, por 2-0, e segue líder, à condição, e invicto na Ligue 1.

Pallois, com um autogolo, deu a vantagem para o Lille em cima do intervalo, aos 43 minutos de jogo. Já perto do final da partida, o Lille chegou ao segundo golo através de uma grande penalidade. Burak Yilmaz converteu, aos 85 minutos.

Os portugueses José Fonte e Renato Sanches foram titulares, enquanto que Tiago Djaló e Xeka ficaram no banco de suplentes.

Com este resultado, o Lille sobe à condição à liderança do campeonato com 11 pontos, somados em três vitórias e dois empates. No entanto, Saint-Ètienne, Rennes, Montpellier e Lens podem ultrapassar o Lille.

Já o Nantes ocupa o 14º lugar, com apenas cinco pontos somados.