A Sampdoria oficializou a contratação de Antonio Candreva.

O internacional, de 33 anos, chega por empréstimo do Inter, de Milão. A Samp fica com cláusula de compra obrigatória no final da temporada.

Candreva esteve quatro anos no Inter e, na época passada, fez 40 jogos e marcou sete golos.