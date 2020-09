Braga empresta Fábio Martins a clube saudita

O Al-Shabab, da Arábia Saudita, anunciou a contratação do extremo português Fábio Martins.

Bola Branca sabe que o português segue para o Al-Shabab por empréstimo de uma temporada, num negócio sem opção de compra. Fábio Martins tem contrato até 2022 com o Braga.

Esta será a primeira experiência do avançado de 27 anos no estrangeiro, depois de ter feito toda a carreira em Portugal, maioritariamente na I Liga.

Fábio Martins fez formação no FC Porto e, depois de uma boa época no Desportivo das Aves, em 2013/14, assinou pelo Sporting de Braga, onde realizou 58 jogos pela equipa principal e foi cedido três vezes, ao Paços de Ferreira, Chaves e Famalicão.

O avançado gaiense foi uma das figuras do Famalicão na última temporada, com a sua melhor época a nível individual, com 12 golos apontados em 36 jogos. O extremo não integrava o plantel do Sporting de Braga e aguardava colocação no mercado de transferências.

No Al-Shabab, Fábio Martins será treinado pelo português Pedro Caixinha.