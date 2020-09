Árbitros bielorrusso e espanhol para o Sporting e Rio Ave na Liga Europa

A UEFA anunciou as equipas de arbitragem para os jogos do "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

O Sporting-LASK Linz, em Alvalade, terá arbitragem do bielorusso Aleksei Kulbakov, enquanto que o Rio Ave-AC Milan será ajuizado por Jesús Gil Manzano.

Kulbakov, de 40 anos, vai arbitrar o jogo de uma equipa portuguesa pela nona vez, sendo que já dirigiu duas partidas dos leões na Liga Europa, em 2009/10, na derrota com o Hertha de Berlim (1-0), e em 2017/18, no triunfo sobre o Viktoria Plzen (2-0).

Na última temporada, foi o árbitro do Braga-Wolverhampton, que terminou com um empate 3-3, na fase de grupos da Liga Europa.

Já o espanhol Gil Manzano, de 36 anos, foi nomeado para dirigir a receção do Rio Ave ao Milan, depois de na época anterior ter estado presente no Leipzig-Benfica (2-2), da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O português Artur Soares Dias vai estar no duelo entre os gregos do AEK e os alemães do Wolfsburgo.