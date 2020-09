Évora acolhe novo projeto aeronáutico

É apresentado esta sexta-feira uma parceria entre o CEiiA - Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto e a empresa brasileira DESAER. O objetivo é que Évora acolha o primeiro programa aeronáutico completo de Portugal, o ATL-100, para desenvolver, fabricar e operar uma nova aeronave ligeira.

“Com este programa, queremos reforçar de forma definitiva aquele que é o polo aeronáutico nacional em Évora, com o desenvolvimento de um programa completo e inovador que nos permite criar um novo integrador a partir de Portugal, para a industrialização e operação de aeronaves de nova geração”, destacou Miguel Braga, da direção do CEiiA.

Já Roberto Figueiredo, acionista da DESAER, considerou que “esta parceria, que agrega competências complementares do setor aeroespacial de Portugal e do Brasil, além de ser um importante projeto de inovação tecnológica e de criação de emprego em ambos os países, assume ainda mais relevância num contexto de crise do setor provocado pela pandemia” da Covid-19.

Este é o “primeiro programa aeronáutico completo que vai desde o desenvolvimento, industrialização e operação de aeronaves de nova geração a partir de Portugal", destacou o CEiiA, revelando que o "trunfo" do país para atrair esta iniciativa "resulta da capacidade criada nos últimos anos em programas como o KC-390", a aeronave militar da Embraer.

O Programa ATL-100 visa "o desenvolvimento e industrialização de uma aeronave ligeira de nova geração para um mercado de curtas distâncias".

A nova aeronave ligeira a desenvolver, fabricar e operar vai ser "multi-configurável para maior flexibilidade na logística de passageiros e mercadorias", sendo desenhada "para menores custos operacionais e maior sustentabilidade" e "prevendo a evolução para plataforma neutra em carbono", acrescentou.

Com um cronograma de desenvolvimento "a cinco anos", o programa prevê o envolvimento de "mais de 30 empresas e universidades nacionais e internacionais, nomeadamente ligadas aos programas como o MIT".

Os promotores estimam que o programa "tenha um impacto direto de 1.200 empregos qualificados" criados na região do Alentejo, pode ler-se no comunicado.