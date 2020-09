Taarabt falha receção do Benfica ao Moreirense

Adel Taarabt vai falar a receção do Benfica ao Moreirense, confirmou, esta sexta-feira, o treinador da equipa encarnada, Jorge Jesus.

"O Adel não recuperou a tempo, portanto vai estar fora do jogo de amanhã [sábado] para o Moreirense", adiantou, em conferência de imprensa de antevisão da partida da segunda jornada da I Liga.

Questionado sobre quem pode substituir Taarabt, Jorge Jesus apresentou dois jogadores: Pizzi, que vê mais como médio do que como extremo, e Chiquinho, que tem experiência no meio-campo:

"O Pizzi pode jogar em três posições, mas acho que ele é sempre um jogador mais de corredor central. Também tenho o Chiquinho, que treina comigo nessa posição. Não é uma posição que ele não conheça, aliás, nas outras equipas onde esteve jogou sempre como segundo médio. Tenho várias soluções para essa posição e estou tranquilo."

Benfica melhora dia a dia e semana a semana

Jorge Jesus salientou que a equipa ainda está longe daquilo que projetou, especialmente no aspeto defensivo. Contudo, mostrou-se confiante no crescimento individual e coletivo "semana a semana, pela qualidade dos jogadores e pela qualidade do trabalho".

Frente ao Moreirense, "uma equipa organizada", o treinador espera ver um Benfica a jogar maioritariamente no meio-campo adversário.

"O Moreirense vai esperar por um contra-golpe ou uma bola parada. No futebol quem ataca mais vezes e faz mais remates está mais perto de ganhar, mas isso nem sempre acontece. Estamos preparados para todas as nuances que o jogo tiver", afiançou Jorge Jesus.



Jesus pede que se tire a máscara ao futebol

Jorge Jesus lamentou, ainda, o facto de o futebol português ainda não poder ter adeptos no estádio e desejou que "isso seja rapidamente uma possibilidade".

"Com todo o respeito pela Direção-Geral de Saúde, não entendo porque não há espectadores no futebol. Não pode haver pelo menos alguma lotação do estádio? Não entendo como é que na Luz ou no Dragão não podem estar 15 ou 20 mil. O futebol para os políticos tem sempre uma máscara. Não entendo qual é a máscara que eles põem", atirou.

O treinador do Benfica salientou que o futebol "foi a atividade profissional que melhor soube trabalhar e conviver com esta realidade do vírus". Desde que sejam tomadas todas as precauções, Jesus não vê razão para manter as bancadas vazias:

"Se isto não existir, vamos todos ser metidos dentro de casa e ficamos todos malucos. Temos de saber tirar a máscara. No Brasil, está tudo cheio de Covid-19 e daqui a duas semanas já tem gente nos estádios. E aqui andamos a inventar o que não tem nada que inventar."

Benfica e Moreirense jogam no sábado, às 18h30, na Luz. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.