Os sócios do Benfica aprovaram o Relatório e Contas da última temporada. Na assembleia geral desta sexta-feira, 71,38% dos associados votaram a favor, 27,6% votaram contra e 1,06% abstiveram-se.

O “sim” contou com 39.357 votos, o “não” com 15.348 e as abstenções com 587.

[em atualização]