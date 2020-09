Jorge Jesus exigiu que empréstimo de Florentino ao Mónaco não incluísse opção de compra

Jorge Jesus acredita que Florentino Luís tem grande futuro no Benfica e prova disso é que exigiu que o empréstimo do médio ao Mónaco, até ao final da época, não incluísse opção de compra.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador do Benfica salientou que Florentino "tem todas as condições para, com o tempo, ser um dos jogadores mais efetivos" da equipa principal".

"Tenho a certeza que ele vai voltar muito mais jogador e um dos pedidos que eu fiz ao presidente do Benfica foi que o Mónaco não tivesse hipótese nenhuma de o comprar, porque ele vai ser uma mais-valia. Vai chegar muito mais jogador do que saiu", afiançou.