Jorge Jesus continua a querer mais um central e um ponta de lança

Entretanto, em vez de ficar com quatro centrais, Jorge Jesus pode perder um e ganhar outro. O jornal "O Jogo" avança que o Benfica está a negociar Rúben Dias com o Manchester City e pode receber Otamendi em troca . A Renascença confirma que as negociações existem, mas ainda não há acordo.

Há um plano para Gonçalo Ramos

As boas exibições de Gonçalo Ramos pelo Benfica B têm levado alguns adeptos a questionar a eventual compra de um avançado em detrimento de uma aposta firme no jovem ponta de lança.

Confrontado com essa questão, Jorge Jesus sublinhou que o Benfica tem um plano bem definido para a evolução de Gonçalo Ramos.

"O Gonçalo Ramos tem um projeto com o Benfica e com a equipa técnica, que é treinar comigo durante a semana e sempre que não seja convocado jogar pela equipa B, porque não pode nem deve ficar sem jogar. Quando for preciso estar com a equipa principal, vai estar. Durante a semana, treina connosco", frisou.