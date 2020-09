"Até breve" de Florentino inclui um "muito obrigado" a Jorge Jesus

A despedida de Florentino Luís do Benfica, após ser emprestado ao Mónaco, inclui um agradecimento a Jorge Jesus e um "até breve".

No Instagram, Florentino salientou que parte "rumo a uma nova aventura, com o Benfica no coração".

"Dez anos depois de chegar à minha segunda casa, terei agora um novo desafio. Muito obrigado ao Mister Jesus por me dar esta oportunidade, espero poder trabalhar consigo no futuro", escreveu o médio-defensivo português, de 21 anos.



Antes de finalizar com um "até breve", Florentino agradece a "todos no Benfica" que o ajudaram "a ser o jogador e homem" que é hoje.

O Benfica emprestou Florentino Luís ao Mónaco, até ao final da temporada, num acordo que não inclui opção de compra.