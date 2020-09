Helena Carvalhão Buescu vence Grande Prémio de Ensaio Eduardo Prado Coelho

A professora catedrática de Literatura Comparada, da Universidade de Lisboa, Helena Carvalhão Buescu é a vencedora do Grande Prémio de Ensaio “Eduardo Prado Coelho”, atribuído pela Associação Portuguesa de Escritores em conjunto com a autarquia de Vila Nova de Famalicão.

O júri distinguiu, por unanimidade, o livro “O Poeta na Cidade - A Literatura Portuguesa na História” editado pela Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Na ata, o júri constituído por Cândido Oliveira Martins, Joana Matos Frias e Manuel Frias Martins refere “a existência de livros com elevado mérito entre os que considerou para a decisão final”, mas indica que o livro de Helena Carvalhão Buescu “apresenta uma notável coerência temática”.

O Grande Prémio no valor de sete mil e quinhentos euros vai para a obra que nas palavras do júri apresenta uma “lógica ensaística” que se articula “em torno da relação que a literatura estabelece com a História”. Na apreciação os jurados destacam também a “invulgar amplitude temporal das obras e autores estudados” e referem que “a interpretação dos textos nunca se desliga dos seus contextos de produção e realização cultural.”

Helena Carvalhão Buescu, colabora regularmente com universidades estrangeiras como investigadora e professora visitante, é autora de uma centena de ensaios e foi fundadora e diretora do Centro de Estudos Comparatistas, da Universidade de Lisboa. Já antes recebeu o prémio Ensaio APE/Portugal Telecom, Máxima Revelação e da Association Int. Critiques Littéraires.

Instituído em 2010, o prémio “Eduardo Prado Coelho” destina-se a galardoar anualmente uma obra de ensaio literário, em português e de autor português, publicada em livro. Em anos anteriores já foram premiados autores como Victor Aguiar e Silva, Manuel Gusmão, João Barrento, Rosa Maria Martelo, José Gil, Manuel Frias Martins, José Carlos Seabra Pereira, Isabel Cristina Rodrigues, Helder Macedo e Joana Matos Frias.

A cerimónia de entrega do prémio ainda não tem data anunciada.