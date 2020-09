Concerto histórico em Évora no Dia Aberto da Fundação Eugénio de Almeida

A Fundação Eugénio de Almeida (FEA) volta a abrir os seus diferentes espaços à comunidade. De 25 a 27 de setembro, promove a oitava edição do seu Dia Aberto, num convite à comunidade eborense e aos seus visitantes, para que participem no conjunto de atividades, todas gratuitas, criadas para dar a conhecer os espaços, as equipas, os projetos e o objetivo da sua missão. Trata-se de uma iniciativa que se enquadra no Dia Europeu de Fundações e Doadores, celebrado a 1 de outubro, que pretende “fortalecer os laços que ligam FEA à cidade e à região”, refere um documento enviado à Renascença. Durante três dias, as celebrações fazem-se de inúmeras atividades, mas este ano há um momento inédito e muito aguardado. O músico e compositor Carlos Maria Trindade apresenta, em concerto, “Estados de Alma”, pela primeira vez, na igreja do Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli, sexta-feira, dia 25, a partir das 18h00. “Em 'Estados de Alma', o piano – instrumento que fez parte da aprendizagem musical de Carlos Maria Trindade – dá nova existência ao caminho de composição e de linguagem musical de uma vida, evocando, na Cartuxa de Évora, a memória de um lugar de grande significado espiritual e cultural da cidade”, enquadra a organização.

A afirmação é corroborada pelo presidente do Conselho de Administração da FEA. D. Francisco José Senra Coelho sublinha, por um lado, que se trata de “um concerto de celebração, que assinala os 57 anos da presença viva e ativa da fundação na comunidade” e, por outro lado, “um momento de homenagem pública e de agradecimento às muitas instituições da cidade que estão, e estiveram, na linha da frente do combate à pandemia.” Precisamente por causa da pandemia e atendendo às diretrizes da Direção Geral da Saúde, este concerto vai contar, apenas, com uma limitada plateia de espectadores, pelo que será transmitido em “live streaming”, nas redes sociais da FEA. Ainda no âmbito da música, no dia 26, os visitantes vão poder assistir à apresentação do disco “Vem devagarinho para a minha beira – Voz e Dois Pianos”, com Vitorino, Filipe Raposo e João Paulo Esteves da Silva, que vai acontecer ao ar livre, no Páteo de S. Miguel, neste sábado, às 21h30. Um espetáculo que, segundo os promotores, “é um projeto financiado pela Medida de Apoio à Comunidade Artística do Fundo Financeiro Extraordinário da Fundação, que se destaca por resultar num trabalho inédito, elegante, sóbrio e, em simultâneo, emotivo.”

“O compromisso da Fundação Eugénio de Almeida é continuar a trabalhar lado-a-lado com as instituições da comunidade, em espírito de partilha e de serviço pelo bem comum, daí este Dia Aberto que pretendemos seja festivo e de celebração entre todos”, enfatiza o presidente da instituição e arcebispo de Évora, D. Francisco José Senra Coelho. Dezenas de atividades para miúdos e graúdos Além dos momentos musicais já referidos, a oitava edição do Dia Aberto propõe diversas visitas guiadas, por exemplo às exposições “Strata”, de Deanna Sirlin e “Ilhéus”, de Moira Forjaz, mas também ao Enoturismo Cartuxa, com prova de vinhos e azeite, assim como ao conjunto arqueológico da Herdade das Murteiras. Por outro lado, as crianças e jovens, são desafiados a “desenvolver o seu espírito de inovação e empreendedorismo” podendo desfrutar das “Manhãs e Tardes com Empreendedores Sociais”, protagonizadas por Miguel Neiva, um dos mais conceituados empreendedores sociais portugueses e criador do ColorADD®, Carlos Ramos responsável pelo projeto Board Games for Trainning e Cátia Ambrósio do projeto AlenFala.