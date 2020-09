Vitória sobre o Aberdeen é para dedicar a Rúben Amorim

Manuel Fernandes espera que a ausência de Rúben Amorim e de nove jogadores, que testaram positivo à Covid-19, motive os que, esta noite, vão defrontar o Aberdeen, no jogo da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa.

Em entrevista à Renascença, o antigo ponta de lança dos leões sublinha que "os jogadores têm de se alhear disso tudo" e pensa pode até ser uma motivação para "eles dedicaram vitória a Rúben Amorim e a todos os que não podem estar presentes".

Além do treinador, que estará em contacto telefónico com Emanuel Ferro, que irá orientar a equipa em campo, o Sporting não contará com Luís Maximiano, Renan Ribeiro, Gonçalo Inácio, Cristian Borja, Eduardo Quaresma, Pedro Gonçalves, Rodrigo Fernandes, João Palhinha e Nuno Santos.

Todos ainda em isolamento, depois de terem testado positivo à Covid-19. O plantel esteve numa "bolha" em Lagos, no Algarve, nos últimos dias para prevenir o surgimento de um número de casos que hipotecasse a presença do Sporting no desafio de hoje com os escoceses.