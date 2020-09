Sporting joga futuro na Europa com plantel desfalcado pela Covid-19

O Sporting disputa, esta quinta-feira, a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, frente ao Aberdeen. Uma espécie de final logo a abrir a época, em circunstâncias muito difíceis: a equipa portuguesa tem o treinador e nove jogadores infetados com o novo coronavírus.

São vários os jogadores com que o Sporting não poderá contar logo à noite: os guarda-redes Luís Maximiano e Renan Ribeiro, os defesas Gonçalo Inácio, Cristian Borja, Eduardo Quaresma, os médios Pedro Gonçalves, Rodrigo Fernandes e João Palhinha, e o avançado Nuno Santos.

Rúben Amorim, que também está infetado, não se poderá sentar no banco e está em isolamento. O treinador tem monitorizado os treinos desde casa, recorrendo às novas tecnologias.



Devido ao surto de Covid-19 no plantel, o Sporting não joga desde 9 de setembro, data do último jogo de preparação, e viu a sua estreia no campeonato, frente ao Gil Vicente, ser adiada. A equipa até se isolou num estágio em Lagos, no Algarve, para conter a propagação do vírus.

A falta de ritmo competitivo do Sporting contrasta com o andamento do Aberdeen, que já fez oito jogos oficiais, esta temporada. Os escoceses vêm, no entanto, de uma pesada (0-3) derrota, em casa, frente ao Motherwell, que pôs fim a uma série de oito vitórias consecutivas.

Caso se imponha ao Aberdeen, o Sporting defrontará, no "play-off", o vencedor da eliminatória entre o LASK e Dunajska Streda.

O Sporting recebe o Aberdeen, a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, hoje à noite, às 20h00, em Alvalade. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.