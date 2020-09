Emanuel Ferro: "Aberdeen nunca procurou o golo ou a vitória"

Emanuel Ferro, treinador-adjunto do Sporting, acredita que a vitória é justa frente ao Aberdeen, por 1-0, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, num jogo em que a equipa adversário "nunca procurou a vitória".

"Foi muito importante alcançar um bom resultado. O adversário vinha com vários jogos oficiais e a nossa equipa deu uma resposta muito boa. Fizemos um jogo bem conseguido, mas é preciso dar tempo. Objetivo foi conseguido de forma segura. O adversário teve sempre com defesa baixa, nunca procurou o golo, ou a vitória", disse, à Sport TV.

O técnico, que assumiu totalmente a liderança da equipa na ausência de Rúben Amorim, que está infetado com ao novo coronavírus, destaca a exibição dos jogadores, numa partida com várias baixas devido ao surto de Covid-19 no plantel.

"Temos um conjunto de jogadores que não estão disponíveis, mas os que estiverma hoje estiveram muito bem, muito seguros e capazes de manter a estratégia até ao fim. Foi nosso o controlo do jogo. Foi uma semana que nem sempre foi fácil, mas os jogadores assumiram a responsabilidade", afirma.

Ferro prefere desvalorizar a ausência de Rúben Amorim e dos jogadores infetados e colocar o foco na preparação da equipa já para o próximo jogo.

"Podemos encarar como uma dificuldade, mas ultrapassamos com os nossos objetivos. Temos de olhar para as coisas que fizemos bem, o que temos de corrigir e olhar já para o jogo do Paços de Ferreira", termina.