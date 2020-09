Que sporting teremos hoje?

A grande interrogação que se coloca nesta altura, quando estamos a poucas horas da entrada dos leões na Liga Europa, é exatamente esta: que Sporting teremos logo à noite em Alvalade?

E a pergunta deriva das muitas dúvidas que a situação pandémica tem suscitado, sabendo-se do número de elementos da estrutura leonina atingidos, entre os quais o próprio treinador Rúben Amorim.

O adversário que o Sporting vai ter pela frente não traria consigo grandes motivos de preocupação, caso não existissem problemas de grau de dificuldade elevada.

O Aberdeen pertence a uma divisão diferente, para pior claro, e mesmo tendo realizado até agora oito desafios oficiais, o que confere à equipa melhor preparação, seria sempre um adversário acessível.

É verdade que perdeu em casa na última jornada por 3-0 com o Motherwell, mas nas atuais circunstâncias, será ousado fazer um prognóstico abertamente favorável.

Olhando para a sua história, vemos o Aberdeen no terceiro patamar do futebol escocês, logo a seguir ao Celtic e ao Rangers, tendo vencido o campeonato do seu país apenas por quatro vezes.

Tem, no entanto, um bom historial na Europa, tendo ganhado a Taça das Taças e uma vez a Supertaça Europeia, e sido treinado pelo histórico Alex Ferguson, no dealbar dos anos oitenta.

O Sporting Clube de Portugal vai apresentar-se com a equipa possível e com treinador à distância.

Apesar disso, acreditamos que é possível entrar com o pé direito em mais uma competição da UEFA.