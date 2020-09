Tiquinho Soares já está a caminho da China. "Quero ser feliz como fui no FC Porto"

Tiquinho Soares já está a caminho da China, onde vai assinar contrato pelo Tianjin Teda. O avançado deverá ser anunciado como reforço na sexta-feira.

O ponta-de-lança brasileiro de 29 anos estava em último ano de contrato e deixa o FC Porto para rumar ao campeonato chinês, a troco por uma verba a rondar os seis milhões de euros., segundo a imprensa nacional.

Em declarações à SIC, no aeroporto, Soares espera ser "feliz" como foi no FC Porto: "Quero ser feliz, como fui no FC Porto. Espero ajudar a minha equipa, juntamente com os meus companheiros".

O avançado assume o fim de ciclo nos dragões e procura na China um novo desafio para a carreira.

"A ambição conhecer novos lugares e uma nova cultura. O meu ciclo no FC Porto foi muito bom e agora há que procurar novos objetivos pessoais. Estou feliz e tenho de agradecer ao FC Porto por tudo", explica.

Sérgio Conceição desejou sorte a Tiquinho Soares neste novo desafio, segundo revela o brasileiro: "Falei com ele e com toda a equipa. Desejou-me sorte, como sempre. Enquanto estive no FC Porto, ele ajudou-me muito. Tenho de agradecer-lhe".

Soares chegou ao FC Porto em janeiro de 2017, proveniente do Vitória de Guimarães. Em três temporadas e meia, apontou um total de 64 golos em 140 jogos disputados com a camisola portista.

Na última temporada, o avançado apontou 19 golos em 48 jogos disputados. Tiquinho deixa o FC Porto com quatro títulos conquistados: dois campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

Soares junta-se a outro brasileiro no Tianjin Teda, que foi também contratado este verão no futebol português: Sandro Lima, antigo jogador do Gil Vicente. Em Portugal, Tiquinho representou ainda o Nacional e o Vitória de Guimarães.

O FC Porto continua a fechar o plantel e a frente de ataque, depois da saída de Fábio Silva, para o Wolverhampton, e a iminente oficialização de Aboubakar no Besiktas. Os dragões contraram Evanilson e Mehdi Taremi para a frente de ataque e estarão também muito perto de confirmar Toni Martínez.