Rui Rio reafirma que aumentar salário mínimo no atual contexto é "demagogia"

O presidente do PSD, Rui Rio, reafirmou esta quinta-feira que é "demagogia" querer aumentar o salário mínimo nacional no atual contexto da economia, fragilizada pela pandemia de Covid-19.

“O país não precisa que eu faça demagogia, para isso estão cá outros. O que pretendo é defender ao máximo o emprego e os salários. E se vamos para lá das possibilidades que temos, estamos a criar mais falências, mais desemprego e mais infelicidade às pessoas, à custa de uma demagogia na qual não entro”, afirmou, em Faro, á margem de uma visita à Universidade do Algarve.

Rui Rio defendeu saber que “viver com 635 euros é pouco”, mas sublinhou que “viver com 400, 500 ou estar no desemprego é muito pior”, reforçando a ideia de que “infelizmente, tendo em conta o que se passou no país”, é necessário “ter os pés assentes na terra”.