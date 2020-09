Inédito no Parlamento. Como resolver quatro propostas para criar a comissão de inquérito do Novo Banco?

O Parlamento debate e vota, na sexta-feira, quatro propostas de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) à gestão do Novo Banco. Os partidos não chegaram a consenso e PS, Bloco de Esquerda, Chega e Iniciativa Liberal avançam com propostas.



Os serviços da Assembleia da República nunca registaram esta situação, de aparecer no plenário para votação mais do que uma proposta de comissão de inquérito, sendo que a tradição é que o que chega a plenário é já um texto só e consensualizado entre as bancadas.

Ora, desta vez não aconteceu a entrega de um texto conjunto na mesa e é, de facto, a primeira vez que acontece, segundo dizem à Renascença diversas fontes parlamentares.

Assim sendo, é preciso encontrar uma solução para desbloquear o que pode acontecer na votação de sexta-feira: ser aprovada mais do que uma proposta de comissão de inquérito, o que resultaria na situação de instalar de mais do que uma CPI, o que está fora de causa.

Uma das soluções que está a ser ponderada, pelo menos por duas bancadas parlamentares, é que esta sexta-feira a votação de cada uma das propostas decorra por pontos, para depois fundir cada ponto aprovado num texto único. Assim se pode criar o objeto futuro da comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco.

Para este efeito é preciso que seja apresentado um requerimento à mesa da Assembleia da República e, segundo as mesmas fontes parlamentares contactadas pela Renascença, não há nada que impeça a existência deste requerimento e seria preciso esperar apenas pela luz verde do Presidente da Assembleia da República para esta solução se concretizar.

É estimado que no conjunto das quatro propostas apresentadas e que vão a votação existam 20 pontos ou perto disso, o que significaria, se esta solução for em frente, que esta sexta-feira se assistiria à votação de cerca de duas dezenas de pontos para se chegar a um texto comum.