Situação de contingência prolongada até 15 de outubro

Veja também:

A situação de contingência em Portugal prolongada até 15 de outubro devido à pandemia de Covid-19, anunciou esta quinta-feira o Conselho de Ministros.

"O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que prorroga a declaração da situação de contingência em todo o território nacional, no âmbito da pandemia da doença Covid-19, até às 23h59m do dia 14 de outubro de 2020", refere o comunicado da reunião do Governo.



A decisão acontece numa altura em que o número de casos diários tem vindo a aumentar em Portugal.

De acordo com o boletim epidemiológico de quarta-feira, o país regista um total de 1.928 óbitos provocados pelo novo coronavírus e um total de 70.465 infeções confirmadas desde a chegada da pandemia, no início de março.

A situação de contingência, que até então só vigorava na região de Lisboa e Vale do Tejo, foi alargada ao resto do país a 15 de setembro para fazer à face à pandemia de Covid-19.