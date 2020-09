Situação de contingência prolongada até 14 de outubro em Portugal continental

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, adianta que a situação de contingência em Portugal continental será reavaliada pelo executivo dentro de duas semanas, então já com uma análise mais aprofundada sobre o impacto das primeiras semanas de aulas nas escolas.

"O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que prorroga a declaração da situação de contingência em todo o território nacional, no âmbito da pandemia da doença Covid-19, até às 23h59m do dia 14 de outubro de 2020", refere o comunicado da reunião do Governo.

A situação de contingência em Portugal foi prolongada por mais duas semanas, até ao final do dia de 14 de outubro, devido à pandemia de Covid-19, anunciou esta quinta-feira o Conselho de Ministros.

De acordo com o boletim epidemiológico de quarta-feira, o país regista um total de 1.928 óbitos provocados pelo novo coronavírus e um total de 70.465 infeções confirmadas desde a chegada da pandemia, no início de março.

A situação de contingência, que até então só vigorava na região de Lisboa e Vale do Tejo, foi alargada ao resto do país a 15 de setembro para fazer à face à pandemia de Covid-19.

As novas regras impuseram novos limites a nível de ajuntamentos, funcionamento dos estabelecimentos comerciais, lares e escolas. Há ainda regras específicas para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.



A Madeira está em situação de calamidade, decretada pelo Governo Regional, até ao final do mês de setembro, o mesmo nível mantido pelo Governo dos Açores até 1 de outubro nas cinco ilhas com ligação aérea ao exterior do arquipélago (Santa Maria, São Miguel, Terceira, Pico e Faial).

As restantes quatro ilhas açorianas (Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo) permanecem em situação de alerta até à mesma data.