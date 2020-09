Sindicato denuncia que médica foi "violentamente agredida" em Almada

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS) condena a violenta agressão a uma colega num Centro de Saúde do ACES Almada-Seixal. Uma utente terá esmurrado a médica por não conseguir consulta para o próprio dia e uma justificação de faltas para a filha.

A situação ocorreu na quarta-feira enquanto a médica estava à porta da unidade a desempenhar funções de triagem, “tendo sido violentamente agredida após comunicar à utente que teria consulta no dia seguinte com o seu médico assistente”, descreve a nota enviada à redação.

O sindicato está solidário com a colega e responsabiliza o Governo pela tendência crescente de violência e coação contra estes profissionais. “Lembramos que este não é um caso isolado. A falta de condições de segurança nos locais de trabalho não constitui uma excepção, mas antes a regra, que se veio acentuar de forma acelerada face ao atual contexto pandémico.”

O SMZS defende a necessidade urgente de adopção de medidas que garantam a “segurança no exercício das funções, as quais, conforme bem se demonstra com este lamentável episódio, acarretam risco e penosidade acrescida”.

Segundo o mesmo texto, a tutela, ao obrigar os médicos de família a “desempenhar múltiplas funções, como sejam a triagem à porta dos centros de saúde, escalas de atendimento a doentes com sintomas respiratórios (ADR), Trace-covid, determinações para acompanhamento de utentes com Covid-19 nos lares de idosos, entre toda a carga burocrática que sobrecarrega os clínicos, está a contribuir para uma diminuição da acessibilidade dos utentes aos seus médicos, gerando situações iminentemente explosivas de revolta por parte dos utentes, com potencial para uma escalada de agressões como a que se verificou em Almada”.