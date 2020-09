​Seis enfermeiros do bloco operatório do Hospital de Beja com Covid-19

Veja também:

Seis enfermeiros do bloco operatório do Hospital de Beja estão infetados com Covid-19. Algumas cirurgias programadas por questões de segurança.



De acordo com uma nota do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, o bloco operatório não está encerrado, tendo sido verificadas condições de segurança para doentes e profissionais.

Os enfermeiros que “foram colocados, de imediato, em isolamento no domicílio”. Apresentam “sintomas ligeiros e não inspiram cuidados”, adianta a administração.

O Hospital de Beja revela que, “avaliada a situação, foi acionado o plano de contingência do bloco”.

Cumprindo as normas da Direção-Geral da Saúde, a Unidade de Saúde Pública, o Serviço de Saúde Ocupacional e o Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos da ULSBA, procederam à avaliação da situação, iniciando os procedimentos de avaliação de risco dos colaboradores, assim como o pedido de testes e isolamento dos casos suspeitos.

O hospital refere que apesar do bloco operatório não estar encerrado, “por questões de reforço da segurança, foram canceladas algumas cirurgias programadas e será mantida uma avaliação rigorosa relativamente à atividade” daquele espaço.

O comunicado termina com o apelo “ao uso de máscara de proteção à entrada dos edifícios da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo.

Foram registadosmais 691 casos e três mortes por Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).



Portugal conta agora com 1.931 óbitos provocados pelo novo coronavírus e um total de 77.156 infeções confirmadas desde a chegada da pandemia ao país, no início de março.

O Alentejo registou mais 11 casos nas últimas 24 horas.

