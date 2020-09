Renda segura em Lisboa. Tudo o que os senhorios têm de saber se quiserem arrendar à autarquia

Qual é a duração do contrato?

Os contratos de arrendamento terão a duração inicial de 5 (cinco) anos, renovando-se automaticamente por uma vez, por igual período, salvo se o Senhorio ou o Município de Lisboa se opuserem à renovação automática do contrato com a antecedência mínima de 150 (cento e cinquenta) dias relativamente à data do seu termo inicial por notificação à contraparte, enviada por carta registada com aviso de receção.

Em situações excecionais de procura, e sendo essa a vontade dos proprietários, usufrutuários ou superficiários, que assim ficarão excluídos dos benefícios fiscais legalmente estabelecidos, o município poderá contratar arrendamentos por prazo inferior a 5 (cinco) anos.

As IPSS têm condições diferentes?

Sim. As instituições particulares de solidariedade social e entidades particulares de interesse público podem apresentar propostas condicionadas à aceitação pelo Município de Lisboa de prazo de duração inicial do contrato de arrendamento diverso do previsto nos números anteriores, até ao limite de 20 (vinte) anos.

Como é que o município decide?

O Município de Lisboa apreciará as propostas que forem submetidas e tomará a decisão de contratar, ponderando os seguintes fatores: a) Valor da renda proposto: de 0 a 10 pontos – ponderação 20% b) Valor unitário de € /por m2 de Área Bruta Privativa: de 0 a 10 pontos – ponderação 20%; c) Valor unitário de € /por m2de Área Bruta Privativa face aos valores de mercado praticados na freguesia onde se localiza do Imóvel: de 0 a 10 pontos – ponderação 30%; d) Estado de conservação do Imóvel, apurado no âmbito da vistoria prévia realizada pelo Município de Lisboa nos termos do artigo 19.º: de 0 a 10 pontos – ponderação 30%, correspondendo: i) Bom: 10 pontos ii) Razoável: 5 pontos iii) Insuficiente: 2 pontos iv) Mau: 0 pontos

No âmbito do processo de contratação, em razão do número de propostas, das necessidades e das disponibilidades financeiras, poderá o município de Lisboa livremente abrir um período de negociação com os candidatos quanto ao valor da renda.