Medidas de combate à Covid-19 adotadas em Portugal “não foram eficientes”

Portugal apresenta um risco moderado para a população geral devido à Covid-19 e um risco muito alto para os grupos mais vulneráveis. De acordo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), o aumento sustentado dos níveis de transmissão observados indicam que “as intervenções não farmacêuticas em vigor não alcançaram o efeito pretendido, seja porque a adesão às medidas não é ideal ou porque as medidas não são suficientes para reduzir ou controlar a exposição”.

Para além de Portugal, também Áustria, Dinamarca, Estónia, França, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Eslováquia, Eslovénia e Reino Unido estão entre os países europeus onde o aumento da taxa de notificação tem origem no elevado volume de testes e a transmissão ocorre principalmente entre os mais jovens, com reduzida proporção de casos críticos e baixa taxa de notificação de óbitos devido à doença.

"No entanto, o risco de COVID-19 é muito alto para indivíduos vulneráveis, com base numa probabilidade muito alta de infecção e impacto da doença nestes grupos", lê-se no mesmo documento.



O relatório adianta, ainda, que o número de doentes hospitalizados e casos graves “aumentará, inevitavelmente, uma vez que alguns pacientes com menos de 65 anos de idade terão de recorrer ao internamento em enfermaria e unidades de cuidados intensivos, embora em proporções menores que os pacientes mais velhos, com consequente pressão sobre o serviço nacional de saúde”.



