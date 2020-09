Jovem talento português quer dar-nos "o poder" de prevenir o cancro através da comida

O jovem investigador Luís Rita foi esta quinta-feira considerado um dos 40 maiores jovens talentos do mundo no Top Talents Under 25 − um prémio que está aberto a jovens, com idade inferior a 25 anos, de todas as nacionalidades, e que visa premiar não só a carreira de investigação dos concorrentes, mas também a forma como divulgam o conhecimento.

Na categoria Digital, o português ganhou protagonismo “traduzindo átomos em bits”, com a concretização de dois projetos inovadores.

Luís está, desde outubro de 2019, no Imperial College of London a fazer um mestrado em Biomédica. E foi com os dois projetos que desenvolveu em Inglaterra que concorreu à 2.ª edição do Top Talents Under 25.

Depois de uma seleção a nível mundial, que a organização descreve como “minuciosa”, chegou-se a um grupo que junta algumas das maiores jovens promessas do mundo em diversas áreas de investigação. Os vencedores destacaram-se “por pensar fora da caixa”, e porque “ousaram desafiar o 'status quo' e atreveram-se a melhorar não só as suas vidas como as vidas dos que os rodeiam”.

Ora, era exatamente esse o objetivo de Luís Rita quando começou a desenvolver o primeiro projeto de investigação, que ocupou os primeiros cinco meses do mestrado em Londres.

O “Machine Learning for Building a Food Recommendation System” não foi mais do que dar corpo ao conceito de que há um número de doenças oncológicas “que podem ser prevenidas apenas com mudanças nos hábitos alimentares”.