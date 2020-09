Rússia congela contas de Navalny e apartamento do opositor de Putin em Moscovo

Oficiais de Justiça russos congelaram as contas e uma parte do apartamento do opositor ao Governo Alexei Navalny quando este permanecia em coma, num hospital alemão, após um presumível envenenamento no final de agosto, indicou esta quinta-feira a sua porta-voz.

Numa denúncia em vídeo, Kira Iarmych indicou que a Justiça russa congelou em 27 de agosto a parte detida por Navalny do seu apartamento em Moscovo, e como consequência esta habitação “já não pode ser vendida, oferecida ou hipotecada”.

A porta-voz acrescentou que as contas bancárias do opositor de Vladimir Putin foram igualmente congeladas.

Contactada pela agência noticiosa AFP, Kira Iarmych afirmou que o opositor, atualmente na Alemanha após uma hospitalização em Berlim, poderá “continuar a viver” no imediato nesse apartamento caso regresse à Rússia.