Covid-19. Lisboa e Centro são regiões de alto risco para a Bélgica

A Área Metropolitana de Lisboa e a região Centro estão na “lista vermelha” da Bélgica, revela a informação atualizada na quarta-feira pelo Ministério belga dos Negócios Estrangeiros.

Todos os passageiros que cheguem ao país provenientes daquelas duas regiões portuguesas são obrigados a ficar de quarentena e a realizar um teste à Covid-19.

A Área Metropolitana de Lisboa já tinha pertencido a esta lista em julho.

A atualização belga de cidades de risco inclui ainda Copenhaga, Luxemburgo, Utrecht (Holanda), Genebra e Tirol. As autoridades belgas desaconselham as viagens para as “zonas vermelhas” (ou de alto risco de contágio).

As novas regras entram em vigor na sexta-feira, dia 25, às 16h00.