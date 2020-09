Brasil perdeu 500 mil quilómetros quadrados de vegetação natural em 18 anos

O Brasil perdeu cerca de 500 mil quilómetros quadrados de vegetação natural entre 2000 e 2018, revela um levantamento divulgado pelo Instituto de Geografia e Estatística Brasil esta quinta-feira.

O estudo, intitulado “Contas de ecossistemas: o uso da terra nos biomas brasileiros (2000-2018)”, foi realizado com base em imagens de satélite e pesquisas de campo.

O documento "apresenta o grau de preservação dos ecossistemas" do maior país da América do Sul com uma "análise das áreas naturais remanescentes a partir das conversões do uso da terra em atividades como agricultura, pastagem e silvicultura".

Em números absolutos, a maior perda de vegetação nativa brasileira neste período aconteceu na Amazónia, onde 269,8 mil quilómetros quadrados de mata nativa foram devastados, seguido pelo cerrado, que perdeu 152,7 mil quilómetros quadrados.

A cobertura florestal da Amazónia brasileira em 2000 representava 81,9% de sua área total, proporção que se reduziu para 75,7% em 2018.