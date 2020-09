Tyler Herro coloca Miami Heat a uma vitória da final da NBA

Os Miami Heat ficaram a uma vitória da final da NBA, na madrugada desta quinta-feira, depois de derrotarem os Boston Celtics, por 112-109, com uma grande exibição do "rookie" Tyler Herro.

Herro tornou-se o segundo jogador com 20 anos de idade ou menos a marcar mais pontos num jogo dos "play-offs" da NBA, ao amealhar 37 pontos, 17 deles no quarto período. Só Magic Johnson, com 42, superou esse registo.

A acompanhar o "rookie", estiveram Jimmy Butler (24 pontos e nove ressaltos), Goran Dragic (22 pontos) e Bam Adebayo (20 pontos e 12 ressaltos).

Do lado dos Celtics, destacaram-se Jayson Tatum (28 pontos), Jaylen Brown (21) e Kemba Walker (20).

O quinto jogo da série, em que os Miami Heat podem selar o título de campeões do este e a passagem à final da NBA, está marcado para a madrugada de sábado.