O Santa Clara anunciou a contratação de Shahryiar Moghanlou.

O ponta de lança iraniano, de 25 anos, foi o segundo melhor marcador do campeonato do seu país, na temporada passada, com 13 golos marcados em 14 jogos ao serviço do Paykan.

Moghanlou assinou contrato com o Santa Clara por três temporadas.