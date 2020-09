Rio Ave apurado para play off da Liga Europa

No tempo regulamentar, marcou primeiro o Besiktas, por Guven Yalcin, aos 15 minutos, mas o decisivo empate do Rio Ave, ao minuto 85, foi apontado por Bruno Moreira.

Kieszek defendeu uma das grandes penalidades e do lado vila-condense ninguém falhou: Bruno Moreira, Aderlan Santos, Jambor e Matheus Reis marcaram.

A equipa portuguesa fez história em Istambul e conseguiu um empate no final dos 90 minutos, aguentou no prolongamento e foi mais forte nos penáltis.

O Rio Ave venceu nas grandes penalidades o Besiktas, depois de empate 1-1, e segue para o play off da Liga Europa.

Agora, no play off da Liga Europa, o Rio Ave recebe em casa os italianos do AC Milan que, também esta quinta-feira, derrotaram o Bodo/Glimt, da Noruega, por 3-2.

[notícia atualizada às 21h30]