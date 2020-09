Presidente do Rio Ave confiante para jogo sem favorito

O presidente do Rio Ave está seguro de que a equipa está preparada para ultrapassar o Besiktas e prosseguir a caminhada rumo à fase de grupos da Liga Europa. Em entrevista à Renascença, na manhã desta quinta-feira, António Silva Campos deu conta de uma equipa tranquila e confiante para desafio de Istambul.

O dirigente veste a pele de treinador, não atribui favoritismo ao adversário e indica os 20 minutos iniciais como período fundamental para o desfecho da partida.

"Não dou favoritismo ao Besiktas, porque acredito no nosso valor. Neste momento é 50% para cada lado. Temos de entrar muito concentrados. A parte inicial do jogo não vai ser fácil. Eles vão entrar com tudo, mas nós estamos preparados para o impacto inicial. Se aguentarmos os primeiros 20 minutos, apesar do valor deles, vão ficar nervosos", prevê.

O jogo vai decorrer sem público nas bancadas da Vodafone Arena, o que, na perspetiva de Silva Campos, configura uma vantagem para o clube português. "Não há público, infelizmente, mas equipa com o Besiktas até é bom que isso aconteça, porque não temos a pressão dos adeptos que são fervorosos. Para eles seria importante e para nós seria mais difícil", argumenta.

Eliminado na 2.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, pelo PAOK, o Besiktas caiu para a Liga Europa e a pressão para estar na fase de grupos é elevada. O clube, entretanto, iniciou o campeonato turco com uma vitória no terreno do Trabzonspor e um empate, em casa, com o Antalyaspor.

O Rio Ave, além da vitória sobre o Borac, na 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa, iniciou o campeonato com um empate em Tondela. Um dos dados positivos que António Silva Campos destaca é o facto de a equipa ter estado em bom plano na segundas partes, "o que quer dizer que estamos bem fisicamente".

O Besiktas-Rio Ave, a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa, que se decide num só jogo, está marcado para esta tarde às 18h00.