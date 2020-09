"Para o Governo, os adeptos do futebol são pessoas incultas"

Veja também:

O Governo está a descartar os adeptos do futebol. É a conclusão do presidente do Tondela, Gilberto Coimbra, depois de ter ouvido o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, contrariar as declarações do seu companheiro de Governo, João Paulo Rebelo.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, tinha dito, na passada segunda-feira, esperar que nas próximas semanas pudessem ser criadas as condições para o regresso dos adeptos aos eventos desportivos.

Declarações contrariadas por Lacerda Sales, numa entrevista à SIC Notícias em que admitiu que o aumento de casos de Covid-19 em Portugal acentua a probabilidade de os estádios de futebol continuarem sem público nas bancadas. Uma discriminação com destinatários específicos, diz a Bola Branca, Gilberto Coimbra.

“Para o Governo, os adeptos do futebol não são engenheiros, doutores, advogados, administradores ou juízes. Não são pessoas cultas, são pessoas para descartar”, desabafa o presidente do Tondela. O dirigente do emblema da I Liga não poupa nas palavras e acusa o Governo de total desprezo pelo futebol.