Mário Silva não teme AC Milan. "Os nomes não nos assustam"

Mário Silva, treinador do Rio Ave, não teme enfrentar o AC Milan no "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga Europa. Em declarações aos jornalistas depois de eliminar o Besiktas, em Istambul, o técnico diz que a equipa "vai fazer de tudo para ter sucesso".

"Os nomes podem assustar, mas a nós não nos assustam. Sabíamos que o Besiktas seria um adversário difícil, mas viemos confiantes e na esperança de conseguir passar. Com o Milan vai ser igual e tudo vamos fazer para tentar ter sucesso", disse.

No entanto, para já o foco está no próximo jogo do campeonato, contra o Vitória de Guimarães, depois de um empate na primeira jornada.

"O nosso foco está no Vitória de Guimarães, amanhã já temos de nos virar para jogo do campeonato, isto depois de termos empatado o primeiro jogo. O Milan vem depois e será um prémio para os jogadores desfrutarem e para tentarmos chegar mais à frente", acrescenta.

Mário Silva mostrou-se muito satisfeito pelo triunfo contra o Besiktas, nas grandes penalidades, e destacou o espírito de sacrifício dos seus jogadores.

"Estou muito feliz, acima de tudo pelos jogadores. Foram 120 minutos de muita luta e muito sacrifício, os índices físicos foram ao limite. Conseguimos o objetivo de passar ao 'play-off', embora tenhamos enfrentado um adversário poderoso. Era um jogo ‘mata mata’ e, felizmente, saímos vencedores", terminou.