II Liga. Estoril regressa às vitórias em Viseu

O Estoril foi até ao Estádio do Fontelo, esta quinta-feira, bater o Académico de Viseu, por 2-0, na terceira jornada da II Liga.

A equipa de Lisboa fechou a vitória na primeira parte, com golos de Hugo basto, aos 13 minutos, e Aziz, aos 25 minutos.

Com este resultado, a equipa do Estoril volta às vitórias, depois de ter perdido na última ronda com a Académica. Já o Académico de Viseu, que viu o seu primeiro jogo ser adiado devido a casos de Covid-19, segue sem somar qualquer ponto.