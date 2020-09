FPF realiza testes rápidos à Covid-19 no Benfica – Sporting da Liga Revelação

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou esta quinta-feira que todos os envolvidos no Benfica – Sporting, da Liga Revelação, realizaram “testes rápidos” à Covid-19.

“Este projeto-piloto foi articulado com os clubes e garantiu uma medida adicional de segurança para a realização do encontro”, refere a FPF.

A organizadora da competição explica que os testes rápidos de antigénio “apresentam vantagens no custo e no tempo do resultado do teste – ambos muito reduzidos comparativamente com os métodos tradicionais” e “podem ser uma alternativa para complementar os habituais testes de PCR ao SARS-CoV-2”.