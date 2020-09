Daniel Ramos: "Braga pode trocar 11 jogadores e continua a ter grande equipa"

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, admitiu, esta quinta-feira, que o Sporting de Braga é uma equipa muito difícil de travar. No entanto, mostrou-se confiante em conseguir um bom resultado na visita aos arsenalistas, na segunda jornada do campeonato.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, Daniel Ramos salientou que o Braga tem tantos jogadores de qualidade que "pode tirar 11 e meter outros 11 e continua a ter uma grande equipa".

"O Braga é uma equipa muito competente. No jogo com o FC Porto, conseguiu nivelar posse de bola no Dragão, marcou e teve várias oportunidades. É um Braga muito competente nos cinco momentos de jogo, tem uma ideia de jogo muito bem definida e tem muitas soluções, têm muita qualidade quer a jogar entrelinhas quer no ataque à profundidade", analisou o técnico dos açorianos.

Qual será, então, a receita para o Santa Clara sair de Braga com pontos? Daniel Ramos acredita que a tem, mas exige foco total:

"Se formos muito competentes ofensiva e defensivamente durante muito tempo, em muitas ações de jogo, sem perder concentração e sem perder rigor, sempre com objetividade, podemos ter a possibilidade de fazer um bom jogo e de ter um bom resultado."

O Santa Clara visita o Sporting de Braga na sexta-feira, às 20h30.