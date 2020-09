Carlos Carvalhal quer "animar o campeonato" com vitórias e jogo bonito

Carlos Carvalhal quer que o Sporting de Braga seja uma das principais atrações da I Liga, esta época, com vitórias e bom futebol.

Em conferência de imprensa de antevisão da receção ao Santa Clara, a contar para a segunda jornada, o treinador do Braga afirmou que o objetivo frente aos açorianos é "acima de tudo jogar bom futebol e evoluir enquanto equipa e enquanto processo de jogo". Para a temporada em geral, a intenção é "animar o campeonato".

"Significa ser uma equipa competitiva que vai lutar pelos pontos com todas as equipas. Não vamos conseguir ganhar os jogos todos, era bom, mas provámos no campo do campeão nacional que temos capacidade para disputar os pontos contra qualquer equipa e em qualquer estádio. É também nossa intenção ganhar e se possível que as pessoas gostem de ver o Braga jogar", afirmou o técnico.

Discrepância para os dois da frente

Carvalhal quer que o Braga "respeite muito" o Santa Clara, contudo, prepara a equipa em função das suas ideias e não do adversário.

O treinador considera que o Braga tem evoluído de jogo para jogo e que "está um passo à frente" do plano que tinha desenhado, mas avisou que o processo de evolução ainda está no início. Ainda assim, salientou que isso não tira competitividade à equipa: "Estamos preparados para discutir e conquistar os três pontos."

Carlos Carvalhal recusou-se a definir um patamar classificativo para esta época, apesar da ambição de ganhar sempre, e assinalou que há duas equipas que estão num patamar muito superior às restantes.

"O Braga no ano passado ficou em terceiro lugar, mas há ainda uma discrepância de 17 pontos para o segundo lugar e 21 para o primeiro lugar. Há uma diferença muito grande do Braga e do Sporting para o Benfica e o FC Porto", destacou o técnico arsenalista.

O Sporting de Braga recebe o Santa Clara na sexta-feira, às 20h30.