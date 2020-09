A um passo da Liga Europa. Sporting reencontra LASK e Rio Ave enfrenta gigante AC Milan

Sporting e Rio Ave deram, esta quinta-feira, um passo em frente rumo à fase de grupos da Liga Europa, com as respetivas vitórias na terceira pré-eliminatória, mas resta ainda ultrapassar a última barreira do "play-off".

Fruto da pandemia da Covid-19, a UEFA foi obrigada a alterar os calendários das provas europeias, sendo que todas as pré-eliminatórias da Liga Europa são disputadas apenas a uma mão.

Os leões receberam e venceram o Aberdeen, em Alvalade, por 1-0, no primeiro jogo oficial da temporada. Tiago Tomás apontou o único golo da partida, na primeira parte, numa partida marcada pelas muitas ausências no Sporting.

Um surto de Covid-19 afetou o plantel do Sporting na última semana, que não conta com nove jogadores e o treinador Rúben Amorim, que desfalcaram as opções de Emanuel Ferro, que assumiu o comando técnico da equipa.

O Sporting, que é presença regular na fase de grupos das provas europeias, volta a jogar em casa no "play-off", na próxima semana, contra o LASK Linz, da Áustria. As duas equipas conhecem-se bem, depois de se terem defrontado na última temporada já na fase de grupos da competição.

Na altura, ainda com Silas no comando técnico, o Sporting conseguiu vencer em casa, por 2-1, com golos de Bruno Fernandes e Luiz Phellype.

Na Áustria, em Linz, o Sporting sofreu uma pesada derrota por 3-0, num jogo em que Renan Ribeiro foi expulso aos 34 minutos de jogo. Marko Raguz, João Klauss e Gernot Trauner apontaram os golos do triunfo austríaco. Apenas o brasileiro Klauss já não integra a equipa do LASK.