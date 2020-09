Bayern e Sevilha decidem Supertaça europeia com público em Budapeste

Bayern Munique, campeão europeu de futebol, e Sevilha, detentor da Liga Europa, decidem, esta quinta-feira, o vencedor da Supertaça europeia, em Budapeste, num jogo que servirá de balão de ensaio da UEFA para o regresso do público aos estádios.

A capacidade da Arena Puskas está limitada a 30%. Ainda assim, milhares de bilhetes destinados aos adeptos da equipa espanhola ficaram por vender e perto de metade dos alemães que compraram ingresso recusaram viajar para a Hungria, preocupados com o recrudescimento da pandemia de covid-19 na Europa.

Será, finalmente, à porta aberta, mas com uma "amostra" de público, que as equipas vão procurar conquistar pela segunda vez a Supertaça europeia, num estádio que estaria lotado, em condições normais. A solução encontrada para substituir o Estádio do Dragão, no Porto, a escolha inicial da UEFA.

O Bayern Munique, treinado por Hans-Dieter Flick, é incontestado favorito, após uma época avassaladora, em que venceu a liga alemã, a Taça da Alemanha e a Liga dos Campeões, ao impor-se por 1-0 ao Paris Saint-Germain, no Estádio da Luz, em Lisboa, no jogo decisivo da inédita final a oito.

O Sevilha, orientado pelo ex-técnico do FC Porto Julen Lopetegui, aumentou para seis o número de títulos na Liga Europa -- em outras tantas finais disputadas -, aumentando o recorde da competição com um triunfo por 3-2 na final sobre o Inter de Milão.

O inglês Anthony Taylor foi o arbitro designado para dirigir, esta quinta-feira, a partir das 20h00, a 45.ª edição da Supertaça europeia. Troféu que o FC Porto foi a única equipa portuguesa a erguer, em 1987, tendo perdido depois as finais de 2003, 2004 e 2011.