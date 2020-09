André Villas-Boas recebe promessa brasileira para o ataque

André Villas-Boas está prestes a receber uma prenda. O avançado brasileiro Luís Henrique, que pertence ao Botafogo, está em França, para realizar exames médicos e assinar pelo Marselha.

De acordo com o jornal francês "L'Équipe", Luís Henrique deverá custar ao Marselha cerca de 12 milhões de euros. À espera do extremo, de 18 anos, está um contrato válido por cinco épocas.

Luís Henrique subiu à equipa principal do Botafogo apenas em dezembro de 2019. Desde então, apontou dois golos em 21 jogos.

No Marselha, Luís Henrique será treinado por André Villas-Boas. Na última época, a equipa do português alcançou o segundo lugar do campeonato. Esta temporada, ocupa a sétima posição, ao fim de quatro jornadas, com duas vitórias, um empate e uma derrota.