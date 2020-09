Allegri apontado ao lugar de Paulo Fonseca

Massimiliano Allegri está a ser apontado, pelo jornal "Corriere dello Sport", como possível substituto de Paulo Fonseca na Roma.

Explica a referida publicação que subsistem as dúvidas sobre a capacidade do treinador português, que abriu a época com um empate dececionante em Verona - que foi depois transformado em derrota pela justiça desportiva, por infração das regras de inscrição.

À espreita está Allegri, que foi campeão italiano ao leme de AC Milan e Juventus. O técnico, de 53 anos, encontra-se há mais de uma época sem treinar e, segundo o "Corriere dello Sport", está ansioso por regressar ao ativo e estaria disposto a treinar a Roma.

A receção da Roma à Juventus, no sábado, pode ser decisiva para o futuro de Paulo Fonseca. O treinador português, ex-Shakhtar Donetsk, falhou o apuramento para a Liga dos Campeões, na temporada passada, mas qualificou a Roma para a Liga Europa.