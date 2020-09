Volkswagen torna-se primeira empresa a indemnizar vítimas da ditadura militar no Brasil

A fabricante alemã de automóveis Volkswagen anunciou esta semana que assinou um acordo com a Justiça no Brasil para indemnizar ex-funcionários de sua subsidiária no país por violações de direitos humanos durante a ditadura militar (1964-1985).

Ex-funcionários e os seus familiares haviam já solicitado esta indemnização à Volkswagen há cinco anos, alegando que o seu serviço de segurança no Brasil havia colaborado com o regime militar para identificar possíveis suspeitos, que posteriormente foram presos e torturados.

De acordo com este acordo com as autoridades fiscais nacionais e regionais no Brasil, a Volkswagen vai pagar um total de 36 milhões de reais (5,5 milhões de euros) em indemnizações, incluindo 16,8 milhões de reais (2,5 milhões de euros) a funcionários e às suas famílias, disse a empresa em um comunicado.