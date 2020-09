​Moratórias bancárias prolongadas. O que muda para as empresas?

Veja também:

O Governo anunciou esta quinta-feira o prolongamento das moratórias bancárias por mais seis meses, até setembro de 2021, mas há empresas que vão começar a pagar os juros dos empréstimos em abril do próximo ano.



Os setores económicos mais afetados pela pandemia de Covid-19 poderão adiar o pagamento dos empréstimos (capital e juros), no entanto, algumas empresas terão de começar a liquidar juros das prestações, explicou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, em conferência de imprensa.

“A generalidade das empresas não tem que fazer reembolsos de capital, mas terá de começar a pagar juros de empréstimos a partir de 1 de abril do próximo ano”, disse Siza Vieira, no final do Conselho de Ministros.

Os setores mais afetados pela pandemia terão um período de seis meses em que veem suspensas as obrigações de pagamento de juros e capital dos empréstimos contraídos.