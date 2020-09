Governo estende moratórias bancárias até setembro de 2021

Os setores mais afetados pela pandemia terão um período de seis meses em que veem suspensas as obrigações de pagamento de juros.

“A generalidade das empresas não tem que fazer reembolsos de capital, mas terá de começar a pagar juros de empréstimos a partir de 1 de abril do próximo ano”, explicou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, em conferência de imprensa.

As empresas que a 1 de outubro de 2020 "se encontrem abrangidas por alguma das medidas de apoio extraordinário à liquidez, beneficiam da prorrogação suplementar e automática dessas medidas pelo período de seis meses, compreendido entre 31 de março de 2021 e 30 de setembro de 2021", refere o Conselho de Ministros, em comunicado.

As moratórias dos créditos bancários vão ser estendidas até ao final de setembro de 2021, aprovou esta quinta-feira o Conselho de Ministros.

Empresas que nasceram do confinamento

“Para as empresas dos setores particularmente afetados e que continuam a ter quebra significativa da atividade - turismo, cultura, setor social e ainda o comércio e reparação automóvel –, durante este período de seis meses, além de suspender as obrigações de pagamento de capital, também veem suspensas as obrigações de pagamento de juros”, disse Pedro Siza Vieira.

“Para estas empresas particularmente afetadas há uma medida adicional: a partir de 30 de setembro recomeçam a ter que pagar juros e capital, mas com mais um ano de benefício”, adiantou o ministro

Para continuarem a beneficiar das medidas de apoio extraordinárias, as empresas não podem distribuir lucros pelos acionistas, "sob qualquer forma", reembolsar créditos aos sócios e a adquirir ações ou quotas próprias, deliberou o Conselho de Ministros.

O Governo também anunciou esta quinta-feira que a situação de contingência em Portugal continental foi prolongada por mais duas semanas, até ao final do dia de 14 de outubro, devido à pandemia de Covid-19.



Foram registados mais 691 casos e três mortes por Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).



Portugal conta agora com 1.931 óbitos provocados pelo novo coronavírus e um total de 77.156 infeções confirmadas desde a chegada da pandemia ao país, no início de março.

EVOLUÇÃO DA COVID-19 EM PORTUGAL