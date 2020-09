Fernando Santos anuncia convocados a 1 de outubro

Fernando Santos anuncia os jogadores convocados para os jogos com Espanha, França e Suécia na quinta-feira, 1 de outubro, na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 12h30.

Portugal defronta a Espanha, em jogo de preparação, no dia 7 de outubro, no Estádio José Alvalade. Logo a seguir cumpre dois jogos referentes à Liga das Nações, deslocando-se a França (11 de outubro, no Stade de France) e recebendo a Suécia (14 de outubro, novamente no Estádio José Alvalade). As três partidas estão agendadas para as 19h45.



No mesmo dia, logo após a convocatória da equipa principal, Rui Jorge, selecionador nacional sub-21, divulga as suas escolhas para os próximos jogos de qualificação da formação nacional no apuramento para o Campeonato da Europa 2021, frente à Noruega (9 de outubro, no Estoril, pelas 19h30) e a Gibraltar (13 de outubro, no Victoria Stadium, pelas 18h00).