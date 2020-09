Rui Gomes da Silva promete aplicação que ajudar a financiar modalidades e Casas do clube

Rui Gomes da Silva, candidato à presidência do Benfica, apresentou uma proposta para o financiamento de atividades do clube.

“Estamos a procurar e a encontrar soluções de financiamento que deixem de onerar o futebol e deixem de fazer com que o dinheiro gerado pelo futebol do Benfica sirva para outras situações e para fazer pagamentos de outras realidades no clube”, disse o candidato.

Em conversa com a Renascença, o ex-vice-presidente encarnado explica que o que vai haver é “uma nova aplicação, em associação com a Pagaqui, que disponibilizará um cartão utilizado pelos sócios do Benfica”.

“Sem qualquer custo e sem qualquer pagamento”, os sócios terão “um cartão não bancário que permitirá, num primeiro momento, atingir dois milhões de euros por ano e, numa velocidade de cruzeiro, cinco milhões de euros”, referiu.

Rui Gomes da Silva garante que esses cinco milhões de euros “servirão única e exclusivamente para financiar duas realidades: as Casas do Benfica e as modalidades”.

Já o dinheiro de transferências deverá ser canalizado para “amortizar passivo”.

O candidato promete para breve “outras soluções”.

As eleições do Benfica realizam-se em outubro e há, para já, cinco candidaturas.