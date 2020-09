Oficial. Fejsa no Al-Ahli

O Al-Ahli, da Arábia Saudita, confirma a contratação do médio Ljubomir Fejsa.

Numa mensagem nas redes sociais, o internacional sérvio, de 32 anos, é apresentado como sendo um “guerreiro Viking”.

O clube não revela pormenores sobre o acordo com o atleta e com o Benfica, mas Fejsa tinha mais um ano de contrato com a equipa da Luz.

Fejsa esteve sete épocas de águia ao peito. Teve várias lesões, mas também teve épocas em que foi determinante. Conquistou cinco títulos de campeão, duas taças de Portugal, três taças da Liga e três supertaças.

O jogador foi campeão nove anos consecutivos entre Partizan, Olympiacos e Benfica. Na época passada esteve cedido ao Alavés, onde fez 13 partidas.

Os encarnados resolvem assim um dos vários casos de excedentários no plantel de Jorge Jesus.